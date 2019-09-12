Проект резолюции ПАСЕ о положении крымских татар не утвердили, планируют ряд поправок

12 сентября, 2019, 18:30

Утверждение проекта резолюции ПАСЕ о положении крымских татар перенесли

Об этом глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев рассказал " Крым.Реалии".

Утверждение проекта резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о положении крымских татар перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации.

Причиной переноса стала инициатива внести ряд поправок к проекту украинской стороной.

"Это правки, подготовлены ими совместно с Меджлисом. Они усиливают позицию относительно крымских татар и по неприятию оккупации Крыма; формулировки в отношении крымских татар, как коренной нации Крыма; освобождение всех задержанных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир, о нелегальном использовании российского законодательства на территории аннексированного Крыма. Это я привел перечень очень короткий и в общих чертах", - сказал Арьев.

По его словам, эти поправки носят "очень важный технико-юридический характер для того, чтобы доклад выглядел безупречно".

Следующее заседание комитета, добавил Арьев, должно состояться в октябре.