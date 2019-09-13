Бразильский футболист жалуется на пробки в Киеве
13 сентября, 2019, 13:51
Бразилец Тете из "Шахтера" рассказал об адаптации к жизни в столице Киева
Об этом сообщает xsport.ua.
Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал о жизни в Киеве и в частности о столичных пробках.
"Мне нравится Киев, ведь здесь есть куда сходить, чем заняться, пройтись по магазинам. Единственный недостаток - пробки. Они утомляют меня, кажется, что они бесконечны. Трафик очень плотный, много-много машин. Я иногда из-за пробок даже опаздывал на тренировку . Теперь стараюсь выезжать с запасом времени ", - признался бразилец.
19-летний Тете присоединился к "Шахтеру" зимой 2019 года и провел за донецкую команду 14 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
- 12 сентября состоялась официальная презентация новых футболистов "Шахтера" - украинского вингера Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао.
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