Зеленский встретился с освобожденным морякам и подарил президентские часы
12 сентября, 2019, 15:46
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Встреча проходила на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.
Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Президент отметил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.
Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.
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