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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с освобожденным морякам и подарил президентские часы

Зеленский встретился с освобожденным морякам и подарил президентские часы


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с освобожденными украинскими военными моряками и членами их семей

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча проходила на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Президент отметил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.

Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.

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