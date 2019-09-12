Зеленский встретился с освобожденным морякам и подарил президентские часы

12 сентября, 2019, 15:46

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Встреча проходила на парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Президент отметил, что сейчас уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе.

Во время встречи глава государства вручил морякам подарки - президентские часы.