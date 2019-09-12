Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: полиция задержала подозреваемого
12 сентября, 2019, 20:12
В четверг, 12 сентября, в Харькове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Подозреваемый оказался безработным 34-летним харьковчанином. Его задержали на улице около 16:00.
Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, 11 сентября в Индустриальном районе мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Злоумышленник ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее госпитализировали.
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