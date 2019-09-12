 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзнасилование 12-летней девочки в Харькове: полиция задержала подозреваемого

Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: полиция задержала подозреваемого

В четверг, 12 сентября, в Харькове полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемый оказался безработным 34-летним харьковчанином. Его задержали на улице около 16:00.

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

  • Напомним, 11 сентября в Индустриальном районе мужчина напал на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. Злоумышленник ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее госпитализировали.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать