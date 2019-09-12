В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю школьницу
12 сентября, 2019, 12:21
11 сентября около 14:00 12-летняя девочка возвращалась из школы
Об этом сообщает пресс служба полиции Харьковщины.
Отмечается, что на улице к девочке подошел неизвестный, ударил ее в лицо, затащил в посадку и изнасиловал. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего малолетнюю с травмами и ушибами доставили в больницу.
12-летняя школьница находится в больнице. Состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет, с ней работают психологи.
Следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8-15 лет.
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