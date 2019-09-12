Самолет Трюдо столкнулся в аэропорту с автобусом с журналистами
12 сентября, 2019, 11:54
В аэропорту канадской Виктории автобус с журналистами повредил самолет Либеральной партии Канады, на котором передвигается премьер-министр страны Джастин Трюдо во время избирательной кампании
Как сообщает CBC News, Трюдо вместе с журналистами прилетел в столицу провинции Британская Колумбия для проведения агитации.
Автобус для представителей СМИ, который должен был отвезти их к терминалу, при отъезде из аэродрома задел крыло самолета. Из-за этого на крыле образовалась заметная царапина.
В результате инцидента никто не пострадал.
В штабе Трюдо сообщили, что изменений в планах премьер-министра не предполагается, однако профессиональная оценка повреждений обязательно будет проведена.
Накануне Трюдо объявил о роспуске парламента Канады и начале избирательной кампании.
Выборы в Канаде назначены на 21 октября.
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