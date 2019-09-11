Трюдо распустил парламент Канады и объявил старт избирательной кампании
11 сентября, 2019, 19:30
11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил старт избирательной кампании. Выборы состоятся 21 октября
Об этом сообщает Global News.
Голосование на 43-х всеобщих выборах в Канаде состоится 21 октября.
"Несколько минут назад я встретился с ее высочеством генерал-губернатором, которая удовлетворила мою просьбу о роспуске парламента. Канадцы пойдут на выборы 21 октября", - сказал Трюдо.
Заметим, что у лидера Либеральной партии есть пять с половиной недель, чтобы убедить канадцев дать его правительству второй шанс.
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