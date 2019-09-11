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Espreso.tvОбществоКомитет ВР поддержал роспуск ЦИК

Комитет ВР поддержал роспуск ЦИК

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление президента Владимира Зеленского о досрочном увольнении членов ЦИК и разработает соответствующее постановление

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Однако, на сайте ВР нет соответствующего документа.

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