Комитет ВР поддержал роспуск ЦИК
11 сентября, 2019, 16:40
Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление президента Владимира Зеленского о досрочном увольнении членов ЦИК и разработает соответствующее постановление
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Однако, на сайте ВР нет соответствующего документа.
- Напомним, состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 года.
- 10 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет распустить ЦИК. Формальным поводом стала ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа".
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