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Espreso.tvОбществоРассмотрение вопроса о роспуске ЦИК переносится, - Юрчишин

Рассмотрение вопроса о роспуске ЦИК переносится, - Юрчишин


фото: glavcom.ua
Верховная Рада Украины не набрала 300 необходимых голосов для рассмотрения вопроса о роспуске Центральной избирательной комиссии

Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

"Пока нет 300 голосов. Поэтому рассмотрение вопроса переносится до времени их нахождения. Как механизм убеждения используется виртуальное распределение должностей в новом ЦИК. Говорят, проголосуйте за отставку этого и будете иметь 1-2-3 представителя в новом", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии.

Комитет Верховной Рады поддержал предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий действующего состава ЦИК.

ЦИК, в свою очередь, заявила, что досрочное прекращение полномочий всего состава комиссии повлечет за собой политическую ответственность президента и Верховной Рады.

 

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