Рада впервые провалила закон: не смогли отменить акты времен СССР

12 сентября, 2019, 17:43

Законопроект №1075 "О внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины" получил 214 голосов из 226 необходимых

Об этом сказал первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Еспресо.TV.

"Законопроект отклонен", - отметил заместитель председателя парламента.

Документ поддержали только 214 парламентариев при 226 минимально необходимых. Провальное голосование нардепы приветствовали аплодисментами.

Ранее новый парламент принимал все решения, которые ставились на голосование. Менее 226 голосов в парламенте было только во время рейтингового голосования за кандидатов на вице-спикера.

Законопроектом №1075 предлагалось отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с получением Украиной независимости и другими важными вопросами (административно-территориальное устройство, государственная граница Украины, международные обязательства), а также организационно- распорядительных и индивидуальных актов.

Кроме того, предполагалось ввести временное действие отдельных актов советского периода до 30 сентября 2020 года Жилищного кодекса УССР и Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также до принятию законов Украины, регулирующих соответствующие отношения, отдельных законов, принятых во времена УССР, в частности: "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве", "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", "О защите прав потребителей", "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", "О свободе совести и религиозных организациях", "О внешнеэкономической деятельности", "Об охране окружающей природной среды", "Об индексации денежных доходов населения".

В сессионном зале возникла дискуссия о том, что принятие документа приведет к отмене Трудового кодекса. Парламентарии настаивали на том, что этот закон нельзя принимать до принятия нового Трудового кодекса.