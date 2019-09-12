Президент Европарламента готов лично привезти премию Сахарова Сенцову

12 сентября, 2019, 15:14

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что готов привезти в Украину премию имени Сахарова и вручить ее украинскому режиссеру Олегу Сенцову

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Он (Сенцов, - ред.) был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично привезти премию в Украину", - отметил президент Европарламента.

Напомним, в 2018 году Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли имени Сахарова", основанной Европейским парламентом.

12 декабря в Страсбурге состоялась церемония награждения. Вместо него премию получила сестра Сенцова Наталья Каплан.

Премия "За свободу мысли имени Андрея Сахарова" основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.