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Espreso.tvОбществоПрезидент Европарламента готов лично привезти премию Сахарова Сенцову

Президент Европарламента готов лично привезти премию Сахарова Сенцову


фото: REUTERS
Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что готов привезти в Украину премию имени Сахарова и вручить ее украинскому режиссеру Олегу Сенцову

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Он (Сенцов, - ред.) был награжден премией Сахарова в прошлом году и был приглашен приехать в Брюссель или Страсбург ее получить. Мы будем очень рады его видеть, если он будет способен приехать. Сегодня на Конференции президентов я сказал, что я готов лично привезти премию в Украину", - отметил президент Европарламента.

Напомним, в 2018 году Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли имени Сахарова", основанной Европейским парламентом.

12 декабря в Страсбурге состоялась церемония награждения. Вместо него премию получила сестра Сенцова Наталья Каплан.

Премия "За свободу мысли имени Андрея Сахарова" основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

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