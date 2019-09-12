Правительство может принять модель анбандлинга "Нафтогаза" к газовым переговорам с РФ
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Интерфакс-Украина.
"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы пытаемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция о том, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение о анбандлинге", - сказал он на пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве во вторник.
По словам министра, за модель отделения ГТС принято Ownership unbundling. В то же время он уточнил другие детали ожидаемого решения, в частности, кто станет владельцем оператора ГТС.
В свою очередь, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уточнил журналистам, что НАК не будет владельцем ни газотранспортного оператора, ни газотранспортной системы.
"ГТС является собственностью государства, но существующая нормативная база не позволяет даже уединенному оператору иметь контрактные отношения с государством как собственником этой ГТС, которые отвечали бы европейским правилам, чтобы он имел достаточную свободу по управлению газотранспортной системой. Поэтому сейчас европейские институты смотрят на эту проблему и решают, как в таких условиях называть модель отделения оператора", - пояснил он.
- Как сообщалось, отделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года.
- 10 сентября Украина презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" и обсудила шаги для своевременного завершения анбандлинга с представителями Еврокомиссии.
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