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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" согласовал с правительством новую модель анбандлинга

"Нафтогаз" согласовал с правительством новую модель анбандлинга


фото: reuters
Украина презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" и обсудила шаги для своевременного завершения анбандлинга с представителями Еврокомиссии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Мы благодарны Марошу Шефчовичу за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине. Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - цитирует пресс-служба министра Алексея Оржеля.

  • Отметим, анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.
  • Модель анбандлинга была одним из крупнейших противоречий между правительством Владимира Гройсмана и "Нафтогаза". В правительстве настаивали на модели ownership unbundling (OU), а НАК - на модели ISO (Independent System Operator).

 

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