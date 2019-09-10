"Нафтогаз" согласовал с правительством новую модель анбандлинга

10 сентября, 2019, 12:22

Украина презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" и обсудила шаги для своевременного завершения анбандлинга с представителями Еврокомиссии

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Мы благодарны Марошу Шефчовичу за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине. Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - цитирует пресс-служба министра Алексея Оржеля.