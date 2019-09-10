"Нафтогаз" согласовал с правительством новую модель анбандлинга
10 сентября, 2019, 12:22
Украина презентовала новую согласованную модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" и обсудила шаги для своевременного завершения анбандлинга с представителями Еврокомиссии
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Мы благодарны Марошу Шефчовичу за плодотворную встречу и поддержку реформ в Украине. Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и Нафтогаз готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства ", - цитирует пресс-служба министра Алексея Оржеля.
- Отметим, анбандлинг - требование ЕС в рамках Третьего энергетического пакета, которое предусматривает, что одна и та же компания не может одновременно добывать, транспортировать и продавать газ.
- Модель анбандлинга была одним из крупнейших противоречий между правительством Владимира Гройсмана и "Нафтогаза". В правительстве настаивали на модели ownership unbundling (OU), а НАК - на модели ISO (Independent System Operator).
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-