На Полтавщине пылает 300 га кукурузного поля

12 сентября, 2019, 18:25

12 сентября на кукурузном поле около села Лихополье Полтавской области вспыхнул сильный пожар. Пожар тушат 26 спасателей и девять машин

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 300 га. Общая площадь поля около 2,5 тыс. га.

"На кукурузном поле ООО "Агрокрай" возник пожар. По прибытии подразделения ГСЧС к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет около 300 га", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 26 спасателей и девять машин.