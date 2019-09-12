На Полтавщине пылает 300 га кукурузного поля
12 сентября, 2019, 18:25
По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 300 га. Общая площадь поля около 2,5 тыс. га.
12 сентября на кукурузном поле около села Лихополье Полтавской области вспыхнул сильный пожар. Пожар тушат 26 спасателей и девять машин
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 300 га. Общая площадь поля около 2,5 тыс. га.
"На кукурузном поле ООО "Агрокрай" возник пожар. По прибытии подразделения ГСЧС к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет около 300 га", - говорится в сообщении.
Пожар тушат 26 спасателей и девять машин.
- Напомним, под Чернобылем горит 20 га леса.
Читайте также
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"