 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Полтавщине пылает 300 га кукурузного поля

На Полтавщине пылает 300 га кукурузного поля

12 сентября на кукурузном поле около села Лихополье Полтавской области вспыхнул сильный пожар. Пожар тушат 26 спасателей и девять машин

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 300 га. Общая площадь поля около 2,5 тыс. га.
"На кукурузном поле ООО "Агрокрай" возник пожар. По прибытии подразделения ГСЧС к месту пожара установлено, что площадь пожара составляет около 300 га", - говорится в сообщении.

Пожар тушат 26 спасателей и девять машин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать