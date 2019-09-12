 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинистр соцполитики Соколовская представила свою команду

Министр соцполитики Соколовская представила свою команду


фото: facebook
Юлия Соколовская теперь имеет по 2 заместителя и советника

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Новыми заместителями министра социальной политики стали Наталья Ненюченко и Виталий Музыченко.

Ненюченко будет заниматься оценкой бюджетных программ и мониторингом их эффективности. Также в ее компетенции будет создание и совершенствование существующих программ соцпомощи.

Музыченко будет заниматься сферой социальной помощи, поддержки семей, социнспекцией и субсидиями.

Также назначены два советника: Денис Мацуй и Оксана Жолнович.

Мацуй будет отвечать за направление диджитал, развитие E-social и других цифровых проектов в рамках стратегии "государство в смартфоне".

Сфера деятельности Жолнович - правовое обеспечение социальной защиты, льгот и гарантий лиц с инвалидностью. Также разработка политик по трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью.

  • Напомним, что 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Его возглавил Алексей Гончарук.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать