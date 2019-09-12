Министр соцполитики Соколовская представила свою команду

12 сентября, 2019, 12:43

Юлия Соколовская теперь имеет по 2 заместителя и советника

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Новыми заместителями министра социальной политики стали Наталья Ненюченко и Виталий Музыченко.

Ненюченко будет заниматься оценкой бюджетных программ и мониторингом их эффективности. Также в ее компетенции будет создание и совершенствование существующих программ соцпомощи.

Музыченко будет заниматься сферой социальной помощи, поддержки семей, социнспекцией и субсидиями.

Также назначены два советника: Денис Мацуй и Оксана Жолнович.

Мацуй будет отвечать за направление диджитал, развитие E-social и других цифровых проектов в рамках стратегии "государство в смартфоне".

Сфера деятельности Жолнович - правовое обеспечение социальной защиты, льгот и гарантий лиц с инвалидностью. Также разработка политик по трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью.