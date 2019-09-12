Министр соцполитики Соколовская представила свою команду
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Новыми заместителями министра социальной политики стали Наталья Ненюченко и Виталий Музыченко.
Ненюченко будет заниматься оценкой бюджетных программ и мониторингом их эффективности. Также в ее компетенции будет создание и совершенствование существующих программ соцпомощи.
Музыченко будет заниматься сферой социальной помощи, поддержки семей, социнспекцией и субсидиями.
Также назначены два советника: Денис Мацуй и Оксана Жолнович.
Мацуй будет отвечать за направление диджитал, развитие E-social и других цифровых проектов в рамках стратегии "государство в смартфоне".
Сфера деятельности Жолнович - правовое обеспечение социальной защиты, льгот и гарантий лиц с инвалидностью. Также разработка политик по трудоустройству, в том числе лиц с инвалидностью.
- Напомним, что 29 августа Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Его возглавил Алексей Гончарук.
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