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Espreso.tvСпортМесси рассказал, когда вернется на поле

Месси рассказал, когда вернется на поле


фото: barcablaugranes
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что его возвращение на поле после травмы откладывается

Об этом сообщает Sport.es .

"Мне лучше. Это было действительно неприятно, потому что я получил травму в первый день после начала тренировок. Сначала это выглядело как незначительная травма, но в итоге я пропустил уже 15 дней. Теперь я знаю, что со мной произошло, и мне легче. Я вернусь, когда почувствую, что полностью восстановился", - рассказал Месси.

По его словам, он как минимум пропустит 14 сентября матч чемпионата Испании против "Валенсии", а точной даты возвращения на поле назвать не может.

"Я все еще тренируюсь индивидуально и не знаю точной даты своего возвращения. Я пройду обследование, и когда мы увидим, что я на 100% в форме, я буду готов играть. С "Валенсией" я не сыграю. Посмотрим, буду ли я готов к матчу Лиги чемпионов против "Боруссии", - сказал Месси.

 

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