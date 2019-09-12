Месси рассказал, когда вернется на поле
Об этом сообщает Sport.es .
"Мне лучше. Это было действительно неприятно, потому что я получил травму в первый день после начала тренировок. Сначала это выглядело как незначительная травма, но в итоге я пропустил уже 15 дней. Теперь я знаю, что со мной произошло, и мне легче. Я вернусь, когда почувствую, что полностью восстановился", - рассказал Месси.
По его словам, он как минимум пропустит 14 сентября матч чемпионата Испании против "Валенсии", а точной даты возвращения на поле назвать не может.
"Я все еще тренируюсь индивидуально и не знаю точной даты своего возвращения. Я пройду обследование, и когда мы увидим, что я на 100% в форме, я буду готов играть. С "Валенсией" я не сыграю. Посмотрим, буду ли я готов к матчу Лиги чемпионов против "Боруссии", - сказал Месси.
- 11 сентября стало известно, что лидер "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч ЛЧ против дортмундской "Боруссии" из-за повреждения.
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