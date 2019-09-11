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Espreso.tvСпортМесси не поможет "Барселоне" на старте Лиги чемпионов

Месси не поможет "Барселоне" на старте Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Легенда "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч ЛЧ против дортмундской "Боруссии" из-за повреждения

Об этом сообщает AS.

Звездный нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч команды в Лиге чемпионов. 17 сентября команда сыграет против дортмундской "Боруссии". Восстановление футболиста после травмы икроножной мышцы затягивается.

Кроме матча с немцами, знаменитый аргентинец не сыграет в матче с "Валенсией".

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