Месси не поможет "Барселоне" на старте Лиги чемпионов
11 сентября, 2019, 20:42
Легенда "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч ЛЧ против дортмундской "Боруссии" из-за повреждения
Об этом сообщает AS.
Звездный нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч команды в Лиге чемпионов. 17 сентября команда сыграет против дортмундской "Боруссии". Восстановление футболиста после травмы икроножной мышцы затягивается.
Кроме матча с немцами, знаменитый аргентинец не сыграет в матче с "Валенсией".
- Напомним, 3 августа форварда сборной Аргентины Лионеля Месси отстранили на три месяца от выступлений за национальную команду.
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