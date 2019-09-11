Месси не поможет "Барселоне" на старте Лиги чемпионов

11 сентября, 2019, 20:42

Легенда "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч ЛЧ против дортмундской "Боруссии" из-за повреждения

Об этом сообщает AS.

Звездный нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит стартовый матч команды в Лиге чемпионов. 17 сентября команда сыграет против дортмундской "Боруссии". Восстановление футболиста после травмы икроножной мышцы затягивается.

Кроме матча с немцами, знаменитый аргентинец не сыграет в матче с "Валенсией".