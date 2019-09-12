Легенды биатлона Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая

12 сентября, 2019, 12:28

Знаменитые биатлонисты норвежец Уле Эйнар Бьорндален и белорусска Дарья Домрачева будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022 в Пекине

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее муж - восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, подписали контракт со сборной Китая, которую будут готовить к Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - сказал Бьорндален.

Норвежец занял пост главного тренера сборной Китая, Домрачева будет готовить женскую команду.