Легенды биатлона Бьорндален и Домрачева будут тренировать сборную Китая
12 сентября, 2019, 12:28
Знаменитые биатлонисты норвежец Уле Эйнар Бьорндален и белорусска Дарья Домрачева будут готовить сборную Китая к Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее муж - восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален, подписали контракт со сборной Китая, которую будут готовить к Олимпиаде-2022 в Пекине.
"Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами", - сказал Бьорндален.
Норвежец занял пост главного тренера сборной Китая, Домрачева будет готовить женскую команду.
- Напомним, в апреле 2018 г. титулованный биатлонист мира Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры .
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