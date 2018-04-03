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"Король биатлона" объявил о завершении карьеры


фото: TV2.no
Самый титулованный биатлонист мира Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры

Об этом 44-летний норвежец заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает TV2.

"Я бы с удовольствием выступал еще несколько лет, но это мой последний сезон", - сказал Бьорндален. По словам легендарного спортсмена, в период летней подготовки у него было два приступа аритмии, еще один был в начале сезона-2017/18. Проблемы возникали не во время тренировок, поэтому норвежский спортсмен не сомневался в том, что может продолжать готовиться к гонкам.

  • Норвежец участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград - 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую.
  • Бьорнадлен является 20-кратным чемпионом мира и имеет в активе 96 медалей этапов Кубка мира - 95 в биатлоне и одну в лыжных гонках.
  • Зимой Бьорндален не сумел попасть в состав сборной Норвегии на Игры-2018 в Пхенчхане.

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