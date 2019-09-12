Княжицкий: дискриминация украинского кинопроизводства в Украине является крайне недопустимой

12 сентября, 2019, 12:44

На сегодня в соответствии с действующим законодательством украинские продюсеры имеют право получать кэш-рибейты

Об этом во время брифинга заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

На сегодня в соответствии с действующим законодательством украинские продюсеры имеют право получать кэш-рибейты. Речь идет о субсидиях в виде возврата части использованных средств производителям кино.

"Мы настаиваем на том, чтобы Украина действовала по европейским нормам и по европейской традиции. Большинство европейских стран: Литва, где снимался "Чернобыль", Португалия, Чехия, Македония, многие другие страны, и Россия - возвращают квалифицированные средства как собственным производителям продукции, как собственным продюсерам, так и зарубежным продюсерам. Дискриминация украинского кинопроизводства в Украине является крайне недопустимой. Поэтому фракция "ЕС" будет делать все, чтобы защитить украинское кино", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что им и его командой было сделано все, чтобы это кино возродилось и начало работать.

"И мы сделаем все для того, чтобы оно никогда не было униженным по сравнению с кинематографистами других стран, которым мы всем рады, которых приглашаем снимать в Украине, хотим поддержать, но для нас важнейшим является развитие украинского кинематографа", - подытожил Княжицкий.