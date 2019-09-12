Рада приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс по поводу господдержки кино
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По законопроект проголосовали 325 нардепов.
Положениями проекта закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины, которыми предусматривается обеспечить стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета и изменить подходы к государственному финансированию отрасли кинематографии, а также создать соответствующие механизмы для привлечения частных средств в указанную область.
"Принятие проекта закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу государственной поддержки кинематографии" обеспечит создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, привлечения инвестиций, а также развития кинематографии в Украине ", - говорится в пояснительной записке.
Как отметил народный депутат Николай Княжицкий, для того чтобы законопроект о государственной поддержке кинематографа заработал полностью, в прошлом созыве были приняты изменения к таможенному налоговому кодексу.
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