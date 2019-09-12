Экс-тренер "Динамо" Блохин получил предложение от бывшего клуба

12 сентября, 2019, 12:00

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин получил предложение возглавить греческий ПАОК, с которым он уже работал ранее

Об этом сообщает glavred.info.

ПАОК предложил украинскому специалисту Олегу Блохину должность главного тренера. В клубе из Салоник недовольны результатами команды в новом сезоне. Чемпион Греции выбыл из еврокубков. Поэтому президент клуба Иван Саввиди решил заменить на посту главного тренера португальца Абеля Феррейру и предложил возглавить команду Олегу Блохину.

Источник, близкий к окружению украинского тренера, подтвердил, что Блохин действительно получил предложение от ПАОК, сейчас идут переговоры.

66-летний Олег Блохин уже тренировал ПАОК в сезонах 1992/94 и 1997/1998. "Динамо" он возглавлял с сентября 2012-го по апрель 2014-го года. В 2006 году вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира. Также тренировал греческие АЕК, "Олимпиакос", "Ионикос" и российской "Москву"