 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Динамо" Блохин получил предложение от бывшего клуба

Экс-тренер "Динамо" Блохин получил предложение от бывшего клуба


фото: YouTube
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин получил предложение возглавить греческий ПАОК, с которым он уже работал ранее

Об этом сообщает glavred.info.

ПАОК предложил украинскому специалисту Олегу Блохину должность главного тренера. В клубе из Салоник недовольны результатами команды в новом сезоне. Чемпион Греции выбыл из еврокубков. Поэтому президент клуба Иван Саввиди решил заменить на посту главного тренера португальца Абеля Феррейру и предложил возглавить команду Олегу Блохину.

Источник, близкий к окружению украинского тренера, подтвердил, что Блохин действительно получил предложение от ПАОК, сейчас идут переговоры.

66-летний Олег Блохин уже тренировал ПАОК в сезонах 1992/94 и 1997/1998. "Динамо" он возглавлял с сентября 2012-го по апрель 2014-го года. В 2006 году вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира. Также тренировал греческие АЕК, "Олимпиакос", "Ионикос" и российской "Москву"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать