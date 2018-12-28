Блохин получил важную должность в Федерации футбола Украины

28 декабря, 2018, 12:38

Экс-тренера сборной Украины и "Динамо" Олега Блохина назначили сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины

Соответствующее решение принято исполкомом ФФУ, сообщает официальный сайт организации .

Сразу после назначения, Олег Блохин выразил надежду, что его знания и опыт помогут украинскому футболу.

"Признаюсь, для меня это очень почетная, но одновременно очень ответственная должность. На мой взгляд, мои знания и опыт помогут украинскому футболу. Я вижу желание нынешнего руководства ФФУ реформировать украинский футбол и готов в этом помочь. Поэтому я благодарен членам исполкома ФФУ, которые проголосовали за мое назначение", - сказал Блохин.

Олег Блохин тренировал сборную Украины в 2003 - 2007 и 2011 - 2012 годах. Возглавлял "Динамо" в 2011-2012 годах. Также обладатель "Золотого мяча" был главным тренером греческих "Олимпиакоса", ПАОК, "Ионикоса", АЭК и российской "Москвы".