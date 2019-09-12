Эдему Бекирову нужен минимум год на восстановление, - дочь

12 сентября, 2019, 12:26

Освобожденному пленнику Кремля накануне сделали операцию на сердце

Об этом рассказала дочь Эдема Бекирова Элеонора на пресс-конференции, передает ATR .

"Вчера разговаривала с врачом, он говорит: "Элеонора, вы знаете, это как минимум год. Как минимум год нужно для того, чтобы отца восстановить". 10-го числа ему сделали операцию. Сначала сделали коронарографию, они увидели, что два шунта в критическом состоянии, и сразу же сделали стентирование. Операция длилась 5 часов и сутки он был в реанимации ", - рассказала Элеонора Бекирова.

Она добавила, что, по словам отца, после операции ему стало легче дышать.

Напомним, что Бекирова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".