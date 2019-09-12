Блохин бурно отреагировал на слухи о возвращении в прежний клуб

12 сентября, 2019, 16:03

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин опроверг информацию о приглашении в греческий ПАОК

Об этом сообщает FootBoom.

По словам Блохина, он не получал предложения стать главным тренером ПАОК.

"А журналисты, которые написали о ПАОК, не сообщили, что я могу возглавить "Реал" или "Барселону"? Нет? Очень жаль. Какие переговоры? С кем? С ПАОК? Я пока не имею никакого представления на этот счет" , - сказал Блохин.

По его словам, слухи о его назначении являются ложью.

"Конечно врут. Я даже не знаю откуда взялась эта информация. Сам прочитал, что могу возглавить ПАОК и начал смеяться. Журналисты написали, что им стало известно из близких источников. А кто эти близкие источники? Жена или может дети Но написали хорошо" , - констатировал Блохин.

По его словам, ему действительно в последнее время поступали предложения, но они его не устроили.

"Предложения были, но, признаюсь честно, не очень. Они меня не устроили", - сказал Блохин.