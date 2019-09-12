 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАброськин опроверг информацию о своем увольнении

Аброськин опроверг информацию о своем увольнении

Генерал полиции Вячеслав Аброськин не уволен с должности первого заместителя главы Нацполиции

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте", - написал Аброськин.

  • Ранее СМИ сообщили, что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 сентября, 2019 четверг

больше новостей

12 сентября, 2019 четверг

11 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать