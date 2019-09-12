Аброськин опроверг информацию о своем увольнении

12 сентября, 2019, 07:57

Генерал полиции Вячеслав Аброськин не уволен с должности первого заместителя главы Нацполиции

Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.

"Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте", - написал Аброськин.