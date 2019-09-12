Аброськин опроверг информацию о своем увольнении
12 сентября, 2019, 07:57
Генерал полиции Вячеслав Аброськин не уволен с должности первого заместителя главы Нацполиции
Об этом Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.
"Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте", - написал Аброськин.
- Ранее СМИ сообщили, что трое заместителей главы Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.
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