У главы Национальной полиции поменяются заместители
Об этом сообщает РБК-Украина.
Заместители главы ведомства могут быть уволены. Декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, перед увольнением подали трое заместителей Князева. Среди них начальник Главного следственного управления - Виталий Невгад, начальник Департамента защиты экономики - Игорь Купранец и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Виталий Невгад стал заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного следственного управления в сентябре 2017 года.
Вячеслав Аброськин занял должность первого заместителя главы НПУ - начальника криминальной полиции в июле 2017 года.
Игорь Купранец занимал должность заместителя главы Национальной полиции - начальника Департамента защиты экономики с ноября 2016 года.
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