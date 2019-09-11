У главы Национальной полиции поменяются заместители

11 сентября, 2019, 14:12

В руководстве правоохранительных органов произойдут изменения

Об этом сообщает РБК-Украина.

Заместители главы ведомства могут быть уволены. Декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, перед увольнением подали трое заместителей Князева. Среди них начальник Главного следственного управления - Виталий Невгад, начальник Департамента защиты экономики - Игорь Купранец и начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Виталий Невгад стал заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного следственного управления в сентябре 2017 года.

Вячеслав Аброськин занял должность первого заместителя главы НПУ - начальника криминальной полиции в июле 2017 года.

Игорь Купранец занимал должность заместителя главы Национальной полиции - начальника Департамента защиты экономики с ноября 2016 года.