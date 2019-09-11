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Espreso.tvОбществоВ США грузовой самолет разбился около аэропорта: двое погибших

В США грузовой самолет разбился около аэропорта: двое погибших

Ночью в среду, 11 сентября, возле аэропорта Толидо Экспресс в американском штате Огайо разбился грузовой самолет

Об этом сообщает местный телеканал WTOL.

Самолет разбился Гарден Роуд к востоку от аэропорта. Во время аварии лайнер повредил несколько транспортных средств, и от удара вспыхнул сильный пожар.

По словам местных властей, в результате авиакатастрофы погибли два человека.

Представители администрации аэропорта считают, что самолет перевозил автозапчасти.

Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.

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