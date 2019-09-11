В США грузовой самолет разбился около аэропорта: двое погибших
11 сентября, 2019, 16:54
Ночью в среду, 11 сентября, возле аэропорта Толидо Экспресс в американском штате Огайо разбился грузовой самолет
Об этом сообщает местный телеканал WTOL.
Самолет разбился Гарден Роуд к востоку от аэропорта. Во время аварии лайнер повредил несколько транспортных средств, и от удара вспыхнул сильный пожар.
По словам местных властей, в результате авиакатастрофы погибли два человека.
Представители администрации аэропорта считают, что самолет перевозил автозапчасти.
Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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