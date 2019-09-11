УЕФА определился с названием нового еврокубка
11 сентября, 2019, 15:49
Третий по значимости европейский клубный турнир будет называться Лига конференций
Об этом сообщает Bild.
Новый еврокубковый турнир от УЕФА будет называться Лига конференций. Первый розыгрыш турнира запланирован на сезон 2021/2022. Турнир будет третьим по значимости в Европе.
Формат будет похож на Лигу чемпионов 32 команды, разбитые на 8 групп по 4 команды. Победители групп получают прямую путевку в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи с клубами, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.
Победитель Лиги конференций получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
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