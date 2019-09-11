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Espreso.tvСпортУЕФА определился с названием нового еврокубка

УЕФА определился с названием нового еврокубка


фото: uefa.com
Третий по значимости европейский клубный турнир будет называться Лига конференций

Об этом сообщает Bild.

Новый еврокубковый турнир от УЕФА будет называться Лига конференций. Первый розыгрыш турнира запланирован на сезон 2021/2022. Турнир будет третьим по значимости в Европе.

Формат будет похож на Лигу чемпионов 32 команды, разбитые на 8 групп по 4 команды. Победители групп получают прямую путевку в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи с клубами, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Победитель Лиги конференций получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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