УЕФА определился с названием нового еврокубка

11 сентября, 2019, 15:49

Третий по значимости европейский клубный турнир будет называться Лига конференций

Об этом сообщает Bild.

Новый еврокубковый турнир от УЕФА будет называться Лига конференций. Первый розыгрыш турнира запланирован на сезон 2021/2022. Турнир будет третьим по значимости в Европе.

Формат будет похож на Лигу чемпионов 32 команды, разбитые на 8 групп по 4 команды. Победители групп получают прямую путевку в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи с клубами, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Победитель Лиги конференций получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.