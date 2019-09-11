Сенцов о пресс-конференции: "Вопросы были немного нелепые или стандартные"

11 сентября, 2019, 08:59

Олег Сенцов прокомментировал пресс-конференцию с журналистами во вторник, 10 августа

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook.

"Что касается уровня вопросов, то сам формат пресс-конференции предусматривает их широту и какую-то поверхностность, поэтому вопросі были или стандартные, или немножко бессмысленны. Это одна из причин, почему я не люблю интервью: спрашивают о какой-то банальщине или, наоборот, пытаются ковыряться у тебя в душе как в собственном кармане ", - говорится в сообщении.

По словам Сенцова, каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и он готов отдать все, что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать о нем гадости.

На пресс-конференцих Сенцов заявил , что не хочет "идти в тираж" и становиться публичным лицом.