"Я не хочу идти в тираж": Сенцов заявил о нежелании становиться публичным лицом и идти на шоу

10 сентября, 2019, 12:20

Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов рассказал о нелюбви к публичным мероприятиям

Об этом он заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

Я не очень люблю подобные мероприятия, тусовки, шоу, передачи, интервью. Это не для меня. Я "оптом" на будущее извиняюсь за отказ участвовать в массовых мероприятиях. Я не хочу идти в тираж. Но я не собираюсь прятаться, закрываться, у меня есть официальная страница в Facebook, где все мои мысли и точка зрения", - рассказал Сенцов.

Он добавил, что не исключает, что будет ходить на интервью, но это надо будет решать в индивидуальном порядке.

"Конечно, буду принимать участие в некоторых передачах и интервью, но это будет решаться в индивидуальном порядке лично мной. Для меня этот более удобный способ, чем говорить 100 раз одно и то же. Надеюсь, что на меня не будут обижаться и считать, что я неблагодарный, а отнесутся с пониманием и мы не поссоримся с вами", - отметил Сенцов.