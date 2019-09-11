Роналду стал лучшим в истории бомбардиром отбора Евро
11 сентября, 2019, 11:19
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду забил 4 гола в ворота сборной Литвы и стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы
Об этом сообщает Goal .
Роналду оформил покер в отборочном матче Евро-2020 против Литвы и помог своей команде одержать победу со счетом 5: 1.
4 гола помогли португальском форварду побить рекорд ирландца Робби Кина, и стать лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата Европы. Теперь на счету Роналду 25 голов, в Кина - 23.
Благодаря очередной победе, Португалия набрала 8 очков и сократила отставание от лидера группы B - сборной Украины - до 5 очков. При этом португальцы имеют игру в запасе. Третьей идет Сербия, в которой 7 очков, Люксембург набрал 4 балла, Литва - 1.
- Напомним, сборная Украины 10 сентября пропускала очередной тур отбора Евро-2020 и сыграла в товарищеском матче вничью 2: 2 с Нигерией.
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