Разумков поздравил с первым "кнопкодавом" в Раде

11 сентября, 2019, 16:05

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с первым случаем "кнопкодавства" в новой Раде заявил, что неперсональное голосование народного депутата-самовыдвиженца Александра Ковалева недопустимо

Об этом сообщает Укринформ.

"Уважаемые народные депутаты, вчера, 10 сентября, на утреннем заседании Верховной Рады во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественным движением "Честно" зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде Украины IХ созыва. С чем я вас и поздравляю, к сожалению. Я надеюсь, что после того, как мы примем все необходимые законы, которые мы так с вами обещали народу Украины, это уже будет недопустимо и невозможно в Верховной Раде ", - сказал спикер.

Помимо того, Разумков добавил, что требования статьи 84 Конституции и 37, 47 Регламента Верховной Рады нарушил внефракционный народный депутат, самовыдвиженец-мажоритарщик Александр Ковалев.

"Хочу заметить, что такие действия являются недопустимыми, и надеюсь, что такого не будет в Верховной Раде", - отметил Председатель ВР.

Кроме того, некоторые народные депутаты в сессионном зале призвали после этого случая переголосовать закон об импичменте. Однако, Разумков ответил, что голосовать повторно надо было бы в случае, если бы это было конституционное решение.