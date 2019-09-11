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Espreso.tvСпортНевеста Роналду показала, как дети футболиста трогательно радуются папиным голам

Невеста Роналду показала, как дети футболиста трогательно радуются папиным голам


фото: Instagram
Помолвленная с Криштиану Роналду испанская модель Джорджина Родригес показала видео, на котором дети португальца радуются его голам во время телетрансляции

Ролик Джорджина Родригес выложила в Instagram.

На видео дети Роналду следят по телевизору за матчем сборной Португалии против Литвы в отборе Евро-2020 и радуются голам, которые забил их отец.

У Криштиану Роналду четверо детей - два мальчика и две девочки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victorioso, Único, Imparable, irrepetible, Inimitable, Irresistible Mi amor Te amamos @cristiano Orgullosos de ti goles uno para cada bebé #sweetdreams #portugal #love #my #family

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

  • Напомним, 10 сентября Криштиану Роналду забил 4 гола в ворота сборной Литвы и стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.
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