Невеста Роналду показала, как дети футболиста трогательно радуются папиным голам
11 сентября, 2019, 14:07
Помолвленная с Криштиану Роналду испанская модель Джорджина Родригес показала видео, на котором дети португальца радуются его голам во время телетрансляции
Ролик Джорджина Родригес выложила в Instagram.
На видео дети Роналду следят по телевизору за матчем сборной Португалии против Литвы в отборе Евро-2020 и радуются голам, которые забил их отец.
У Криштиану Роналду четверо детей - два мальчика и две девочки.
Victorioso, Único, Imparable, irrepetible, Inimitable, Irresistible Mi amor Te amamos @cristiano Orgullosos de ti goles uno para cada bebé #sweetdreams #portugal #love #my #family
- Напомним, 10 сентября Криштиану Роналду забил 4 гола в ворота сборной Литвы и стал лучшим бомбардиром в истории квалификации чемпионатов Европы.
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