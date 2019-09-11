Невеста Роналду показала, как дети футболиста трогательно радуются папиным голам

11 сентября, 2019, 14:07

Помолвленная с Криштиану Роналду испанская модель Джорджина Родригес показала видео, на котором дети португальца радуются его голам во время телетрансляции

Ролик Джорджина Родригес выложила в Instagram.

На видео дети Роналду следят по телевизору за матчем сборной Португалии против Литвы в отборе Евро-2020 и радуются голам, которые забил их отец.

У Криштиану Роналду четверо детей - два мальчика и две девочки.