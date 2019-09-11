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Espreso.tvОбществоМиссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить новую программу сотрудничества

Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить новую программу сотрудничества


фото: reuters
10 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для переговоров с властями

Об этом сообщает РБК-Украина.

Гончарук добавил, что переговоры с представителями миссии уже начались.

"У нас сейчас в Украину приехала миссия МВФ. Мои коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы уже выйдем с более развернутым месседжем об этом. На сегодня о результатах говорить рано", - сказал он.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

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