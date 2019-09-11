Миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить новую программу сотрудничества
11 сентября, 2019, 15:46
10 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для переговоров с властями
Об этом сообщает РБК-Украина.
Гончарук добавил, что переговоры с представителями миссии уже начались.
"У нас сейчас в Украину приехала миссия МВФ. Мои коллеги уже начали переговоры. Я думаю, что на следующей неделе мы уже выйдем с более развернутым месседжем об этом. На сегодня о результатах говорить рано", - сказал он.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.
- Напомним, ранее Гончарук сообщил, что миссия Международного валютного фонда приедет в Украину с 10 по 24 сентября.
- Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с МВФ на общую сумму в 5-10 млрд долларов.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-