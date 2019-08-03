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Espreso.tvСпортМесси отстранили от выступлений за сборную Аргентины

Месси отстранили от выступлений за сборную Аргентины


фото: REUTERS
Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси отстранили на три месяца от выступлений за национальную команду

Соответствующее решение приняла Американская конфедерация футбола, сообщает официальный сайт организации.

КОНМЕБОЛ наказала форварда за неподобающее поведение во время Кубка Америки-2019. После матча за третье место Кубка Америки между Аргентиной и Чили Лионель Месси бойкотировал церемонию награждения и обвинил судей в предвзятости, а организаторов турнира - в содействии победе на турнире сборной Бразилии.

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