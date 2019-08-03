Месси отстранили от выступлений за сборную Аргентины

3 августа, 2019, 17:28

Форварда сборной Аргентины Лионеля Месси отстранили на три месяца от выступлений за национальную команду

Соответствующее решение приняла Американская конфедерация футбола, сообщает официальный сайт организации.

КОНМЕБОЛ наказала форварда за неподобающее поведение во время Кубка Америки-2019. После матча за третье место Кубка Америки между Аргентиной и Чили Лионель Месси бойкотировал церемонию награждения и обвинил судей в предвзятости, а организаторов турнира - в содействии победе на турнире сборной Бразилии.