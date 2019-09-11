КНДР испытала систему залпового огня
11 сентября, 2019, 10:04
В Северной Корее прошли испытания системы залпового огня
Об этом сообщает Yonhap .
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.
10 сентября военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря . Оба снаряды пролетели около 330 км в восточном направлении.
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