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Espreso.tvМирКНДР испытала систему залпового огня

КНДР испытала систему залпового огня


фото: KCNA
В Северной Корее прошли испытания системы залпового огня

Об этом сообщает Yonhap .

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

10 сентября военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря . Оба снаряды пролетели около 330 км в восточном направлении.

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