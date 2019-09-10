КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

10 сентября, 2019, 07:38

Северная Корея снова выпустила две ракеты в сторону Японского моря

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что ракетные пуски были проведены немедленно после того как КНДР заявила о намерении возобновить переговоры со США о будущем своей ядерной программы.

Это восьмые пуски, проведенные после встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями.

Министерство обороны Японии сообщило, что у них нет данных о том, что северокорейские баллистические ракеты попали в ее территориальные воды. Высокопоставленный представитель Администрации США заявил, что в курсе сообщений о северокорейских пусках.