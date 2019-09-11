Футболисты "Динамо" посетили освобожденных из плена украинских моряков
11 сентября, 2019, 16:07
Игроки киевского "Динамо" посетили в военном госпитале освобожденных из русского плена украинских моряков
Фото с моряками изложил датский легионер "Динамо" Маккели Дуелунд в Instagram.
"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - подписал датчанин на английском и украинском языках снимок, где он сфотографировался вместе с моряками и уругвайским полузащитником "Динамо" Карлосом де Пеной.
- Напомним, 9 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в сопровождении футболистов посетил наших военных в госпитале.
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