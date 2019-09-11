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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" посетили освобожденных из плена украинских моряков

Футболисты "Динамо" посетили освобожденных из плена украинских моряков


фото: Instagram
Игроки киевского "Динамо" посетили в военном госпитале освобожденных из русского плена украинских моряков

Фото с моряками изложил датский легионер "Динамо" Маккели Дуелунд в Instagram.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - подписал датчанин на английском и украинском языках снимок, где он сфотографировался вместе с моряками и уругвайским полузащитником "Динамо" Карлосом де Пеной.

 

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