Андрей Шевченко поделился эмоциями после игры с Нигерией
Об этом легендарный нападающий сообщил на послематчевой пресс-конференции.
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, после ничейного матча против Нигерии (2: 2) выразил мнение, почему команде не удалось продолжить победную серию.
"Сегодня мы многим ребятам, которые нечасто играли за сборную, дали возможность выйти на поле. Конечно, не было у нас стопроцентной слаженности в действиях, особенно в начале матча. Но это нормально - мы осознанно шли на этот риск, когда заменили сразу несколько человек в составе по сравнению с матчем против Литвы. Но все равно, считаю, с нашей стороны сегодня было много ошибок ", - заявил Шевченко.
Следующий матч национальная сборная Украины проведет против Литвы в рамках квалификации к Евро-2020, поединок состоится 11 октября в Харькове.
- 10 сентября во домашнем товарищеском матче сборная Украины отиграла два мяча в Нигерии.
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