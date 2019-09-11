Андрей Шевченко поделился эмоциями после игры с Нигерией

11 сентября, 2019, 07:33

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признал ошибки своих футболистов

Об этом легендарный нападающий сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, после ничейного матча против Нигерии (2: 2) выразил мнение, почему команде не удалось продолжить победную серию.

"Сегодня мы многим ребятам, которые нечасто играли за сборную, дали возможность выйти на поле. Конечно, не было у нас стопроцентной слаженности в действиях, особенно в начале матча. Но это нормально - мы осознанно шли на этот риск, когда заменили сразу несколько человек в составе по сравнению с матчем против Литвы. Но все равно, считаю, с нашей стороны сегодня было много ошибок ", - заявил Шевченко.

Следующий матч национальная сборная Украины проведет против Литвы в рамках квалификации к Евро-2020, поединок состоится 11 октября в Харькове.