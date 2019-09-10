В Италии обнародовали зарплаты футболистов сборной Украины

10 сентября, 2019, 16:37

Обнародованы зарплаты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского и Евгения Шахова в чемпионате Италии

Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным издания, Руслан Малиновский зарабатывает в клубе из Бергамо 1 млн евро в год. В целом бюджет "Аталанты", которая будет играть в Лиге чемпионов, 13-й в серии А - 36 млн евро.

Еще один украинский легионер в чемпионате Италии - полузащитник "Лечче" Евгений Шахов - зарабатывает 800 тыс. евро за сезон. Зарплатная ведомость "Лечче" достигает 32 млн евро.