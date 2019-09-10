В Италии обнародовали зарплаты футболистов сборной Украины
10 сентября, 2019, 16:37
Обнародованы зарплаты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского и Евгения Шахова в чемпионате Италии
Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По данным издания, Руслан Малиновский зарабатывает в клубе из Бергамо 1 млн евро в год. В целом бюджет "Аталанты", которая будет играть в Лиге чемпионов, 13-й в серии А - 36 млн евро.
Еще один украинский легионер в чемпионате Италии - полузащитник "Лечче" Евгений Шахов - зарабатывает 800 тыс. евро за сезон. Зарплатная ведомость "Лечче" достигает 32 млн евро.
- Напомним, португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Италии.
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