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Espreso.tvМирВ США могут начать расследование против Google

В США могут начать расследование против Google


фото: gizmochina
Власти Соединенных Штатов Америки могут открыть большое расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства против интернет-компании Google

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

"В зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области", - говорится в сообщении.

Также следователи усиливают давление на Google, дочернюю компанию интернет-гиганта Alphabet, вследствие большого влияния на рынке.

Ранее Трамп поручил проверить связи Google с Китаем.

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