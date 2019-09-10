В США могут начать расследование против Google

10 сентября, 2019, 16:59

Власти Соединенных Штатов Америки могут открыть большое расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства против интернет-компании Google

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.

"В зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области", - говорится в сообщении.

Также следователи усиливают давление на Google, дочернюю компанию интернет-гиганта Alphabet, вследствие большого влияния на рынке.

Ранее Трамп поручил проверить связи Google с Китаем.