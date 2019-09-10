В США могут начать расследование против Google
10 сентября, 2019, 16:59
Власти Соединенных Штатов Америки могут открыть большое расследование о возможных нарушениях антимонопольного законодательства против интернет-компании Google
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что следователи сначала установят, препятствовала ли компания Google конкуренции в сфере интернет-рекламы.
"В зависимости от результатов первого этапа расследования, оно может быть распространено на другие области", - говорится в сообщении.
Также следователи усиливают давление на Google, дочернюю компанию интернет-гиганта Alphabet, вследствие большого влияния на рынке.
Ранее Трамп поручил проверить связи Google с Китаем.
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