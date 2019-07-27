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Espreso.tvМирТрамп поручил проверить связи Google с Китаем и угрожает Франции санкциями

Трамп поручил проверить связи Google с Китаем и угрожает Франции санкциями


фото: ibtimes.co.uk
Президент Соединенных Штатов распорядился, чтобы правоохранители изучили показания по возможному сотрудничеству корпорации Google с правительством Китая

Об этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 26 июля 2019, передаэ Еспресо.TV .

"Обеспокоенность по поводу национальной безопасности в отношении Google и ее отношениям с Китаем может быть или не быть. Если есть проблема, мы все выясним. Я искренне надеюсь, что нет!", - отметил Трамп.

Перед этим Трамп заявил, что администрация США ознакомится с заявлениями предпринимателя, соучредителя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве Google с правительством Китая. Тиль, который является советником Трампа, ранее рассказал, что Google якобы сотрудничает с Пекином и китайскими военными и призвал власти США провести расследование.

В ответ Трамп Трамп назвал Тиля "замечательным и блестящими", который "знает эту тему лучше всех" .

Кроме того, в конце июня в связях с КНР компанию Google Google заподозрил американский сенатор Джош Хаули.

В свою очередь Трамп еще в марте открыто обвинил компанию в связях с официальным Пекином

"Google помогает Китаю и их армии вместо американской. Ужасно!" - написал Трамп в Twitter, ссылаясь на поражение Клинтон на президентских выборах 2016 года.

Кроме того, президент США отреагировал на своей странице на введенный Францией в пятницу, 26 июля, налог на продукцию американских технологических компаний.

"Франция только что ввела цифровые налоги на наши большие технологические компании. Если кто-то и может это делать, то только та страна, откуда эти компании родом, то есть США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона", - написал Трамп, добавив, что американское вино лучше французского.

  • Накануне Трамп обвинил Евросоюз в том, что на европейском континенте "обдирают" США "в торговле".
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