Трамп поручил проверить связи Google с Китаем и угрожает Франции санкциями
Об этом американский лидер написал в Twitter в пятницу, 26 июля 2019, передаэ Еспресо.TV .
"Обеспокоенность по поводу национальной безопасности в отношении Google и ее отношениям с Китаем может быть или не быть. Если есть проблема, мы все выясним. Я искренне надеюсь, что нет!", - отметил Трамп.
There may or may not be National Security concerns with regard to Google and their relationship with China. If there is a problem, we will find out about it. I sincerely hope there is not !!!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.
Перед этим Трамп заявил, что администрация США ознакомится с заявлениями предпринимателя, соучредителя платежной системы PayPal Питера Тиля о сотрудничестве Google с правительством Китая. Тиль, который является советником Трампа, ранее рассказал, что Google якобы сотрудничает с Пекином и китайскими военными и призвал власти США провести расследование.
В ответ Трамп Трамп назвал Тиля "замечательным и блестящими", который "знает эту тему лучше всех" .
Кроме того, в конце июня в связях с КНР компанию Google Google заподозрил американский сенатор Джош Хаули.
В свою очередь Трамп еще в марте открыто обвинил компанию в связях с официальным Пекином
"Google помогает Китаю и их армии вместо американской. Ужасно!" - написал Трамп в Twitter, ссылаясь на поражение Клинтон на президентских выборах 2016 года.
Кроме того, президент США отреагировал на своей странице на введенный Францией в пятницу, 26 июля, налог на продукцию американских технологических компаний.
"Франция только что ввела цифровые налоги на наши большие технологические компании. Если кто-то и может это делать, то только та страна, откуда эти компании родом, то есть США. Мы анонсируем в ближайшее время наш ответ на глупости Макрона", - написал Трамп, добавив, что американское вино лучше французского.
France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron's foolishness shortly. I've always said American wine is better than French wine!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июля 2019 г.
- Накануне Трамп обвинил Евросоюз в том, что на европейском континенте "обдирают" США "в торговле".
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