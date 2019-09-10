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Espreso.tvМирВ Нидерландах полицейский застрелил своих детей

В Нидерландах полицейский застрелил своих детей


фото: culturu
В нидерландском городе Дордрехт 35-летний полицейский застрелил двух своих детей и ранил бывшую жену
Об этом сообщает AD.

"В городе Дордрехт в понедельник вечером погибли три человека, среди них двое детей 8 и 12 лет. Подозреваемым в убийстве является их отец, который работал в полицейском подразделении Роттердама. Он тоже умер", - говорится в сообщении.

Четвертая жертва семейной драмы - 28-летняя бывшая жена полицейского. Тяжело раненую женщину доставили в больницу. Пара находилась в разводе, но проживала под одной крышей.

Мэр города Дордрехт Ваутер Кольфф пришел на место трагедии. Он выразил сожаление и назвал произошедшее "очень серьезным случаем".

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 9 сентября. В нидерландском городе Дордрехт в жилом доме произошла перестрелка, в результате которой погибли двое детей и мужчина. Примерно в 18:00 службы спасения добрались до дома. Также были привлечены два вертолета, несколько карет скорой помощи и полиция.

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