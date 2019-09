В Нидерландах полицейский застрелил своих детей

Inmiddels staat vast dat bij het incident in #Dordrecht een man (35) en 2 kinderen (8 en 12) zijn overleden. De man is politieman en mogelijk de schutter. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een gezinsdrama. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. https://t.co/oE5ZjmFLgQ pic.twitter.com/NiUkLKgszH