В Нидерландах полицейский застрелил своих детей

"В городе Дордрехт в понедельник вечером погибли три человека, среди них двое детей 8 и 12 лет. Подозреваемым в убийстве является их отец, который работал в полицейском подразделении Роттердама. Он тоже умер", - говорится в сообщении.

Четвертая жертва семейной драмы - 28-летняя бывшая жена полицейского. Тяжело раненую женщину доставили в больницу. Пара находилась в разводе, но проживала под одной крышей.

Мэр города Дордрехт Ваутер Кольфф пришел на место трагедии. Он выразил сожаление и назвал произошедшее "очень серьезным случаем".

Inmiddels staat vast dat bij het incident in #Dordrecht een man (35) en 2 kinderen (8 en 12) zijn overleden. De man is politieman en mogelijk de schutter. Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een gezinsdrama. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. https://t.co/oE5ZjmFLgQ pic.twitter.com/NiUkLKgszH - Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) 9 сентября 2019

Как сообщалось ранее, трагедия произошла 9 сентября. В нидерландском городе Дордрехт в жилом доме произошла перестрелка, в результате которой погибли двое детей и мужчина. Примерно в 18:00 службы спасения добрались до дома. Также были привлечены два вертолета, несколько карет скорой помощи и полиция.