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Espreso.tvОбществоВ Нидерландах произошла стрельба: трое погибших

В Нидерландах произошла стрельба: трое погибших


фото: media tv
В Нидерландах в городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один - тяжело ранен

Об этом сообщает NOS.

Как сообщается, стрельба произошла в одном из жилых домов. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.

Погибший и пострадавшая женщина находились в разводе. Причиной инцидента могла стать семейная ссора.

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