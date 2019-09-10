В Нидерландах произошла стрельба: трое погибших
10 сентября, 2019, 12:13
В Нидерландах в городе Дордрехт произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще один - тяжело ранен
Об этом сообщает NOS.
Как сообщается, стрельба произошла в одном из жилых домов. Среди погибших мужчина и двое детей, ранена женщина.
Погибший и пострадавшая женщина находились в разводе. Причиной инцидента могла стать семейная ссора.
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