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Espreso.tvОбществоВ этом году еще состоится обмен пленными, - Денисова

В этом году еще состоится обмен пленными, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об обмене пленными с Россией и о дальнейших договоренностях

Об этом сообщает ТСН.

"Именно Зеленский занял позиции, что к 24 морякам нужно добавить политзаключенных. Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы Ермак проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, тех, которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

О том, что уступила Украина при обмене, Денисова сказала: "Ничего нет важнее, чем человек и его жизнь".

  • По словам Денисовой, 24 украинских моряка были освобождены из плена РФ под обязательства омбудсмена как человека, который заслуживает доверия.
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