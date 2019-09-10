В этом году еще состоится обмен пленными, - Денисова

10 сентября, 2019, 09:31

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об обмене пленными с Россией и о дальнейших договоренностях

Об этом сообщает ТСН.

"Именно Зеленский занял позиции, что к 24 морякам нужно добавить политзаключенных. Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы Ермак проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, тех, которые идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

О том, что уступила Украина при обмене, Денисова сказала: "Ничего нет важнее, чем человек и его жизнь".