Статус освобожденных военных моряков - свободные граждане Украины, - Денисова

10 сентября, 2019, 08:54

24 украинских моряка были освобождены из плена РФ под обязательства омбудсмена как человека, который заслуживает доверия

Об этом заявила в эфире одного из телеканалов украинский омбудсмен Людмила Денисова, передает Интерфакс-Украина .

"В отношении 10 из политзаключенных была просьба о помиловании и они были помилованы президентом РФ, 1 - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое как человека, который заслуживает доверия в соответствии с ст.3 УПК Украины", - сказала она.

При этом Денисова отметила, что действительно в России продолжаются следственные действия в отношении украинцев.

"Сейчас идет ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России прекратить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию немедленно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что в Украине все они свободные граждане.

Напомним, что моряков освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35"