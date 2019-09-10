Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине
10 сентября, 2019, 10:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров
Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине".
"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.
В конце августа спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.
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