Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине

10 сентября, 2019, 10:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров

Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине".

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.

В конце августа спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.