США готовы подключиться к "Нормандскому формату" при необходимости - Волкер

23 августа, 2019, 17:19

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США в случае необходимости могут подключиться к "Нормандскому формату"

Об этом он заявил в комментарии агентству BNS, сообщает The Baltic Times.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем нормандский формат", - сказал Волкер.

Представитель США подчеркнул, что главная проблема урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в формате, а в невыполнении Россией ее обязательств по Минским соглашениями.

"Зеленский, несомненно, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", - сказал представитель Вашингтона.

Так Курт Волкер прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского расширить "нормандскую четверку", в которую сейчас входят Украина, Германия, Франция и Россия, представителями США и Великобритании.