США готовы подключиться к "Нормандскому формату" при необходимости - Волкер
Об этом он заявил в комментарии агентству BNS, сообщает The Baltic Times.
"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем нормандский формат", - сказал Волкер.
Представитель США подчеркнул, что главная проблема урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в формате, а в невыполнении Россией ее обязательств по Минским соглашениями.
"Зеленский, несомненно, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", - сказал представитель Вашингтона.
Так Курт Волкер прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского расширить "нормандскую четверку", в которую сейчас входят Украина, Германия, Франция и Россия, представителями США и Великобритании.
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