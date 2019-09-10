Трамп прокомментировал данные о вывезенном из России американском информаторе
10 сентября, 2019, 12:00
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о вывезенном из России американском информаторе
Об этом он сказал, выступая у Белого дома, трансляцию вел телеканал Fox.
"Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает", - отметил Трамп.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в российском правительстве.
По словам одного из собеседников CNN, агент, работавший на американскую разведку много лет, передавал информацию о президенте России Владимире Путине, и у американцев не было "равной ему альтернативы".
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