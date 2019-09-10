Трамп прокомментировал данные о вывезенном из России американском информаторе

10 сентября, 2019, 12:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о вывезенном из России американском информаторе

Об этом он сказал, выступая у Белого дома, трансляцию вел телеканал Fox.

"Я ничего об этом не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Все, что сказали в ЦРУ, меня устраивает", - отметил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы вывезли из России ценного информатора в российском правительстве.

По словам одного из собеседников CNN, агент, работавший на американскую разведку много лет, передавал информацию о президенте России Владимире Путине, и у американцев не было "равной ему альтернативы".